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رفاهية استثنائية... تفاصيل تدشين أول فندق فضائى عالمى

الخميس 04/مارس/2021 - 09:13 ص
فندق فضائى
فندق فضائى
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شيرين عادل

قال الإعلامى حسام الحداد ، إن هناك شركة عالمية قامت بإجراء دراسة لمشروع لتصميم فندق فضائى  من المفترض أن ينتهى بناؤه عام 2027 .

وأضاف "الحداد"، خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يتم الآن الدراسة لهذا المشروع، مشيرأ إلى أن الفندق الفضائى سيكون فى الفضاء ويدور حول الأرض. 

وأشار إلى أن  من المقرر أن يبنى هذا الفندق فى عام 2025 على ان يكون جاهزأ بعد عامين من تدشينه بعام 2027 وسيضم سينمات، مطاعم، منتجعات سياحية، غرف نوم تتسع لعدد 400 شخص. 

ولفت إلى أن الفندق سيكون على شكل دائرة حول الأرض لتوليد جاذبية صناعية تكون فى مدار الأرض، كما سيضم الفندق مجموعة من الرفاهيات الاستثنائية. 

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