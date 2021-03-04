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أخبار العالم

بفضل قرار أوبك+.. ارتفاع أسعار النفط 6%

الخميس 04/مارس/2021 - 08:38 م
النفط
النفط
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6% بفضل قرار أوبك+.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن اليوم الخميس، تمديد الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا خلال شهر أبريل.

وقال بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء "أوبك+" اليوم الخميس: "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر"، مضيفا أن الرياض ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "في الوقت المناسب لنا".


وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي الخميس، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.


وأضافت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ما يزيد على 2% أمس الأربعاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.74 دولار للبرميل.


وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها لرويترز إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.


وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل  وأن تُنهي السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفضا طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يوميا إضافية.
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