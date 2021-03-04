حقيقة وفاة عضو مجلس إدارة مركز شباب داخل الملعب بالقليوبية

نفت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وفاة محمد العروسى عضو مجلس إدارة مركز شباب شبين القناطر بملعب شباب شبين القناطر داخل الملعب بل أنه شعر بحالة تعب وتم على الفور نقله إلى شبين القناطر المركزى وفى المستشفى فاضت روحه إلى بارئه.





وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية Yن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الحاج محمد العروسى فاضت روحه داخل الملعب غير صحيح بالمرة، وأنه شعر بإرهاق خلال مشاركته بالدورة التنشيطية لكبار السن التى تنظمها إدارة شباب شبين القناطر وتم نقله بواسطة توك توك إلى المستشفى لتقديم الخدمة الصحية لكن فاضت روحه بالمستشفى.





وأضاف مدير المديرية أن الراحل عمره 55 عاما وكان عضوا بمجلس إدارة مركز شباب شبين القناطر ولاعبا بالدورة التنشيطية لكبار السن "دورى الأحياء والأندية الصغيرة"، مشيرا إلى أنه سيشارك فى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بشبين القناطر.





من ناحية أخرى بدأت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية اليوم تطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا بمستشفى كفر شكر ومعهد ناصر بشبرا الخيمة.





وأعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة أن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية، وهما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر بشبرا الخيمة.





وأشار عبد الغنى إلى أنه يتلقى المواطنون الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الجرعة الأولى من اللقاح، لافتا إلى أنه يتم التسهيل على المواطنين فى سرعة صرف لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من الفئات المستحقة بعد إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين.