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الأرصاد توجه تحذيرا لـ المواطنين بشأن الأسبوع المقبل .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 08:46 م
الأرصاد
الأرصاد
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محمد القاضي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بداية فصل الربيع يوم 21 مارس.. وستشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة"، لافته: "درجات الحرارة ستتراوح  بين 22 - 24 درجة حتى يوم الإثنين القادم".

وأوضحت: "بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء سنشهد ارتفاعا مؤقتا وملحوظا في درجات الحرارة وستصل إلى 27 - 29 درجة مئوية علي القاهرة، وتصل ليلا إلى 14 - 15 درجة مئوية.. وسنتخفض مرة أخري يوم الخميس".

ونوهت: "نحذر المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية رغم الارتفاع في درجات الحرارة تجنبا للإصابة نزلات البرد"، مشيرة: "الشبورة المائية سوف تظل موجودة خلال الأيام المقبلة، في الصباح الباكر ولن تكون كثيفة ولن تؤثر علي حركة المرور والسفر".
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