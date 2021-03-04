حارس عقار بدرجة موسيقار.. حكاية عم باهي عازف العود

قال باهي عبدالوهاب، حارس عقار وعازف عود، إنه بدأ في العزف على العود منذ التسعينيات، معقبا: "بغني منذ سن السادسة عشر".



واسترسل "عبدالوهاب" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "انتقلت إلى القاهرة منذ 2010 من أجل البحث عن عمل، نتيجة صعوبة الأمر في الصعيد".. "أقوم بالعزف على العود ساعتين على الأقل يوميا".



وأكمل: "بعزف عن طريق السمع وليس من خلال النوتة الموسيقية، معقبا: في الصعيد نعتمد على السمع وقليل فقط المتعلم".



وقام "باهي" بالعزف وغناء بعض الأغاني التراثية على الهواء مباشرة داخل ستوديو الحياة اليوم.