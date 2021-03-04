حارس عقار بدرجة موسيقار.. حكاية عم باهي عازف العود

قال باهي عبدالوهاب، حارس عقار وعازف عود، إنه بدأ في العزف على العود منذ التسعينيات، معقبا: "بغني منذ سن السادسة عشر".
واسترسل "عبدالوهاب" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "انتقلت إلى القاهرة منذ 2010 من أجل البحث عن عمل، نتيجة صعوبة الأمر في الصعيد".. "أقوم بالعزف على العود ساعتين على الأقل يوميا".
وأكمل: "بعزف عن طريق السمع وليس من خلال النوتة الموسيقية، معقبا: في الصعيد نعتمد على السمع وقليل فقط المتعلم".
وقام "باهي" بالعزف وغناء بعض الأغاني التراثية على الهواء مباشرة داخل ستوديو الحياة اليوم.
واسترسل "عبدالوهاب" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "انتقلت إلى القاهرة منذ 2010 من أجل البحث عن عمل، نتيجة صعوبة الأمر في الصعيد".. "أقوم بالعزف على العود ساعتين على الأقل يوميا".
وأكمل: "بعزف عن طريق السمع وليس من خلال النوتة الموسيقية، معقبا: في الصعيد نعتمد على السمع وقليل فقط المتعلم".
وقام "باهي" بالعزف وغناء بعض الأغاني التراثية على الهواء مباشرة داخل ستوديو الحياة اليوم.