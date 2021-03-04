وزير الزراعة يفتتح مزرعة تحوي 11 ألف رأس ماشية .. السبت

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة يرافقه محافظ الإسكندرية، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ورئيس هيئة الاستثمار، مزرعة للثروة الحيوانية تحتوي على 11 ألف رأس ماشية بالنوبارية بالكيلو 54 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي.





أقيمت المزرعة على مساحة 40 فدانا وكانت ارضا مهملة غير مستغلة .





يأتى ذلك في إطار فكر وزير الزراعة استغلال الأصول المهدرة وتم إنشاء المزرعة التى تسهم في توفير لحوم حمراء وفرص عمل.







جدير بالذكر أن وزير الزراعة ، السيد القصير ، يبحث آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادى، مشددا على ضرورة رفع كفاءة استغلال الأصول التابعة للوزارة بكافة المحافظات مع سرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف فى ضوء الحصر الذى تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.