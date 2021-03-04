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أستاذ أوبئة يحذر من كورونا في رمضان .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:34 م
شهر رمضان
شهر رمضان
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محمد القاضي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف من إعطاء لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة هو تقليل انتشار المرض والحد من حالات الوفيات.

وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إذا تناول 20% من المواطنين للقاح كورونا سوف تقل نسبة الوفيات إلى 80%.

وتابع: "يجب تخفيف وتقليل الفاعليات والتجمعات في رمضان، حتى لا نكرر ما حدث العام الماضي، حيث كان هناك تكدس في المستشفيات وحدثت إصابات وسط العائلات خاصة في النصف الأخير من الشهر.

واختتم: "نتيجة جهود الدولة في التعاقد علي اللقاحات، أصبحت مصر أول دولة في أفريقيا تحصل علي لقاحات ضد فيروس كورونا، وهناك دول أوروبية لم تحصل عليها".
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