تعليم القاهرة الأولى على الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري

حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المراكز الأولى فى مسابقة الإلقاء الشعرى علي مستوى الجمهورية برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.





وقال عطية إن المديرية حصلت على مركز أول وثانى ورابع وخامس وسادس فى الإلقاء الشعر تحت اشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية و جمال طاهر موجه عام التربية المسرحية و سحر عبد العزيز موجه أول التربية المسرحية وفريق العمل بالادارات التعليمية .





وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة التربية المسرحية وأولياء الأمور والطلبة المشاركين على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.



