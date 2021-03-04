حارس بحديقة الحيوان: الأسود كانت تشعر باليتم بسبب كورونا .. فيديو





وأضاف رحيم خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الأسد يتأثر بحرارة الجو سواء ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة، مشيرا إلى انه في الشتاء نعمل على التدفئة اللازمة.





وتابع حارس الأسود بحديقة الحيوان أن حالة الحيوان نتيجة الإغلاق الذي حدث بسبب جائحة كورونا كانت سيئة، مؤكدا أنه عند فتح الحديقة بدأ الإستقرار يعود إلى الحيوان مرة أخرى .





وأشار رحيم إلى أن الحيوان يشعر كأنه مكسور ويشعر باليتم نتيجة عدم تواجد المواطنين وعدم وجود زيارات، مؤكدا أن التعامل مع الأسود يحتاج إلى حرص شديد وذهن صافي.

قال يحيى رحيم حارس الأسود بحديقة الحيوان أن الأسد اعتاد على حضور الجماهير وكان في حالة ضيق بسبب عدم وجود المواطنين بسبب كورونا وعند افتتاح الحديقة مرة أخرى بدأ الأسد في العودة لما كان معتادا عليه.