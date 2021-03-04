إبراهيم عيسى: نأكل 270 مليون رغيف خبز يوميا وتوفيره نجاح للدولة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن توفير الدولة المصرية لمواطنيها أرغفه الخبز يعني نجاح عظيم، مفيدا بأن هناك 50 ألف مخبز للعيش في مصر، منها 30 ألف مخبز للخبز المدعم، و20 ألف مخابز للخبز السياحي.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أننا نستهلك يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف، حيث إن توفير العيش بهذه الجودة يعني نجاح مبهر، موضحا أن الدول تُقاس بما تستطيع أن تقدمه لمواطنيها من ماء ولبن وأرغفة خبز.





وعن توفير المياه.. اكد أن مصر نجحت بشكل حقيقي في توفير المياه النقية بدون مرشحات وفلاتر للتنقية، وهذا بسبب أنه تم تطهير نهر النيل وشبكات المياه.