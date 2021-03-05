إيناس عبد الدايم: بورسعيد مصدر ملهم للفكر والأدب والثقافة منذ إنشائها

اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تستمر طوال العام الحالي 2021





قالت إيناس عبد الدايم إنه انطلاقا من الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان، وتماشيا مع جهود الدولة، في نشر الوعي والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن، استحدثت وزارة الثقافة تقليدا جديدا باختيار عاصمة الثقافة المصرية لتتويج المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر بهذا اللقب، ويأتى ذلك فى إطار الخطوات الجادة والهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير فى ربوع الوطن .





واكدت وزيرة الثقافة ان اللقب يكلل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة ان مدينة بورسعيد ستشهد خلال الفعاليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، وهو من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاستثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي واكتشاف المواهب والاسهام في خلق أجيال جديدة من المسرحيين الذين يملكون القدرة على استعادة امجاد المسرح المصري.





وتابعت ان فعاليات عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 تشمل أكثر من مائة فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتضم كل ألوان الحراك الإبداعي المصري بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الفضاءات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض الفنية والمسرحية للجماهير .





واعلنت عن اضافة العديد من المشروعات للبنية الثقافية بالمدينة الباسلة التى تخدم أبناء المحافظة وضيوفها حيث يتم اعادة افتتاح سينما مصر في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة ابناء بورسعيد حيث قامت الوزارة باستردادها كأحد أصولها، وأيضا يتم إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وتطوير سيناريو العرض بمتحف النصر .





وتابعت أن بورسعيد ظلت مصدرا لإلهامات المبدعين وتميزت بثراء إرثها الفكري والنضالي ومنذ عقود طويلة كانت وستبقى محطا للأنظار وموطنا للجمال والفكر والأدب والفنون ، كما قدمت الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعم هذه التظاهرة الثقافية المصرية وإلى جميع قطاعات وزارة الثقافة لمشاركتهم في تنفيذ جميع الأنشطة الثقافية والفنية على مدار هذا العام ، كما وجهت التحية لفريق العمل لما تم بذله من جهد كبير في اعداد هذه المجموعة من الأنشطة المتنوعة ولكل من أسهم فى تنظيم هذا الحدث الهام .





وقال اللواء عادل الغضبان إن محافظة بورسعيد منذ انشائها تمثل مصدرا ملهما للفكر والادب والثقافة حيث سطر اهلها تاريخا للنضال الوطني وبطولات وانجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها فاصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة امام العالم اجمع، ووجه الشكر لوزيرة الثفافة ووصفها بأنها استطاعت بجهدها ومثابرتها استعادة ريادة مصر الثقافية وتفعيل دور قوى مصر الناعمة واستكمالها بإعلانها بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021.





ثم كرمت وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة ابو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج ، فنان الخط العربي مسعد خضير البورسعيدي وتسلمها عنه المخرج جلال العشري ، والفنان المخرج محمد سالم وتسلمها عنه نجله محمود سالم ، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ، والمخرج المسرحي سمير العصفورى، واسم الفنان الراحل محمود يس .