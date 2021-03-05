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أستاذ مناعة يؤكد: هناك طريقة واحدة للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:11 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن الخوف من الحصول على لقاح كورونا لدى البعض مبنى على الخوف من المجهول وليس الحقائق العملية.

وأكد: "لقاحات كورونا الشيء الوحيد الآن القادر على إيقاف الوباء العالمي".

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "لا يستطيع احد التأكد من درجة تحمله لعدوى فيروس كورونا في حال الإصابة به".

وتابع عبد الهادي مصباح: "لقاح فايزر وموديرنا تم إنشاؤهما بتقنية جديدة لتكوين بروتين الفيروس ويقوم جهاز المناعة بتكوين أجسام مضادة تجاهه".

واكمل عبد الهادي مصباح: "اللقاح الصيني عبارة عن فيروس معطل ولقاح استرازينيكا يعتبر فيروس معطل أيضا وبه تقنية جينية تجعل بروتين الفيروس يظهر ويهاجمه الجهاز المناعي".

ولفت عبد الهادي مصباح: "السمنة تم تصنيفها على أنها مرض يسبب الوفاة في بعض الحالات، وهذا يفسر زيادة الوفيات بـ كورونا في الدول التي بها معدلات سمنة مرتفعة وهذا الأمر حدث في أمريكا لانها بها اعلى معدلات سمنة في العالم".

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