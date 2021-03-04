بشرى سارة لـ أصحاب الأمراض المزمنة بعد التطعيم بـ لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الترتيب الذي وضعته مصر في تناول لقاح كورونا ترتيب واقعي جدا.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "وجود اللقاح يعني أننا ننتقل من مرحلة أخرى لمرحلة فيروس كورونا، ويساهم في منع انتشار المرض وتقليل الأعداد، ويساعد أصحاب الأمراض المزمنة في تخطي المرحلة الخطرة للإصابة بفيروس كورونا".





وأشار: "تم اختيار الأطقم الطبية وكبار السن في أوائل الذين يحصلون اللقاح وهذا يساعد علي تقليل انتشار المرض بشكل كبير"، متابعا: "اختيار هذه الفئات في أول التطعيمات يساعد في حدوث حالة استقرار من الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة ودخول المستشفى".





وأوضح: "تناول اللقاح يكسب جسم الإنسان مناعة ضد فيروس كورونا"، مردفا: "فاعلية اللقاح عالية تصل إلى أكثر 85% من الحالات، وتمنع الحالات والإصابات الخطرة بنسبة عالية تصل إلى 95%".





واختتم: "نتيجة جهود الدولة في التعاقد علي اللقاحات.. أصبحت مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاحات ضد فيروس كورونا، وهناك دول أوروبية لم تحصل على لقاحات ضد فيروس كورونا".