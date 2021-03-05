دفعة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر قريبا.. سفير الصين بالقاهرة يكشف التفاصيل

قال لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، إننا نعمل على بناء العلاقات المصرية الصينية في المستقبل ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر.





وأضاف لياو لى تشانج في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" خلال الفترة الماضية وصلت الدفعة الأولى من اللقاحات الصينية إلى مصر وتشارك الصين مصر في بناء مجتمع الصحة المشترك ".





قررت الصين تزويد مصر بدفعة ثانية من لقاح كورونا والجهات المختصة تعمل على تنفيذ الامر بأسرع وقت، والفيروسات لا تعرف حدود والوحدة والتعاون أقوى سلاح للتغلب على الوباء". وتابع سفير الصين بالقاهرة:"





وأكمل:" الصين تعمل على تلقيح مواطنيها والطلب العالمي على اللقاحات ضخم، وتتعاون الصين مع دول كثيرة منها مصر في مجال اللقاحات ونقدم الدعم والمساندة للجميع"، مضيفا:" قررت الصين توفير 10 ملايين جرعة من اللقاح خاصة للدول النامية".



