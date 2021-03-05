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رياضة

الشناوي والمهدي سليمان.. ميدو يكشف أبرز الملفات في بيراميدز

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:52 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو المستشار الرياضي لـ فريق بيراميدز عن ابرز الملفات التي سيتولاها في الفريق خلال الفترة المقبلة مشددا أنه يسعى حاليا لحل ازمة ايقاف عبدالله بكري والمهدي سليمان نجما الفريق.

وأضاف ميدو في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الباب لابد وان يظل مفتوحا من اجل حل الأزمات مشددا انه مع ضرورة وجود عقوبة ولكن بشرط عدم " ذبح " اللاعبين. 

وتابع ان الازمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة .

اما عن أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق فأكد انه حارس كبير ولديه امكانيات رائعه ولكنه " قصر في حق نفسه " مشددا انه شاهده في المران وهو يخوضه بجد وتركيز شديد.

واضاف ان سيحاول حل جميع أزمات الشناوي سواء داخل الملعب او خارجه مشددا ان اللاعب هام بالنسبه للفريق وعودته لمستواه امر ضروري. 
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