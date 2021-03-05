أشرف بن شرقي يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

هنأ المغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك زميله محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ35.





ونشر "اشرف بن شرقي" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "عيد ميلاد سعيد".





وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.





ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.







