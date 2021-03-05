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أخبار العالم

بايدن يهنئ ناسا بنجاح مهمة مسبار بيرسفيرانس على المريخ

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تهنئته إلى وكالة "ناسا" الفضائية بالبداية الناجحة لمهمة مسبار "بيرسفيرانس" على سطح المريخ.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل بفريق ناسا لتهنئة بنجاح مهمة المركبة الجوالة على سطح المريخ.

وأضاف بايدن: "لقد كان عملًا رائعًا، يمكننا إنزال مركبة على سطح المريخ، ويمكننا التغلب على الوباء، ولا يوجد أي أمر لا يمكن لبلدنا فعله بالعلم والأمل والرؤية".

ونفذ مسبار "بيرسفيرانس" هبوطا ناجحا في فوهة جيزيرو على سطح المريخ يوم 18 فبراير، في ختام رحلة استمرت منذ يوليو الماضي.
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