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مرأة

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:02 م
دينا داش
دينا داش
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هاجر هانئ
تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي بأحد قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة، تألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.

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وأنتعلت دينا داش حذاءً أنيقًا ذا كعب عال، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها.

أما عن إطلالتها في حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ارتدت دينا داش في حفل زفافها فستان كالأميرات من توقيع Maram Borhan، وأكملت إطلالتها بالمجوهرات القيمة بالإضافة إلي ارتدائها طرحة بيضاء ذات نقوشات راقية  مما منحها إطلالة متكاملة.

ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، كما اعتمدت دينا داش على تسريحة شعر من أنامل المصفف Richard Boustany.
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش
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