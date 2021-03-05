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أخبار العالم

قبرص تسمح بدخول السياح البريطانيين الحاصلين على لقاح كورونا اعتبارًا من مايو المقبل

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت قبرص السماح بدخول السياح البريطانيين الذين حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا بدون قيود اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، في خطوة من شأنها أن تسمح باستئناف الأنشطة السياحية مع أكبر سوق سياحي في الجزيرة.

وقال نائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية على نسختها الانجليزية اليوم الجمعة، إن قبرص أبلغت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على لقاحات مرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية دون الحاجة إلى تقديم نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أو الخضوع لحجر صحي.

وأوضح المسئول القبرصي أن هذا سيُطبق فقط على المواطنين البريطانيين الذي تلقوا جرعتين من اللقاح، على أن يكونوا حصلوا على الجرعة الثانية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ وصولهم لقبرص.

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