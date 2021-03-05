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حوادث

تنفيذ 642 حكما وضبط 590 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:35 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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شاذلي عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 642 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (142) حكم حبس جزئي، و( 25 ) حكم حبس مستأنف، و( 353 ) أحكام غرامات، و( 121 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط ( 5 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط ( 3 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 590 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك وتروسيكل ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 125 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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