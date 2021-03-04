تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى أسوان .. شاهد





وكان قد أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ عددهم 50 شخصًا، وسيتم إعطاؤهم جرعة اللقاحات مساء اليوم بمستشفى الصدر بمدينة أسوان.





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فيما أشار الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن هناك 50 حالة سيتم إعطاؤهم الجرعة اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 وحتى 89 سنة، بينهم 24 رجلًا و26 سيدة بمحافظة أسوان، وذلك بمستشفى صدر أسوان.





وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن توفير "لقاحات كورونا" لدى المواطنين الراغبين فى الحصول عليها من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض.





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وكانت قد نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عددا من الصيداليات بنطاق المحافظة.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .





وتم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كل من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح، ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .



