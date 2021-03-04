التفتيش الصيدلي بصحة أسوان يضبط عددًا من المخالفات داخل محلات مستحضرات تجميل

وقد تم المرور على 2 محل لمستحضرات التجميل داخل نطاق مدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط (897) علبة مخالفة منها 559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل ، و 146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد ، بجانب 192 علبة من أدوية مهربة بعضها منشطات جنسية بجميع أنواعها وأشكالها غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد .





هذا علاوة على ضبط 1925 قرص وكبسولة ، و 248 قطعة لبان منشطة ، و 120 كيس قهوة ونسكافية ، و 94 علبة دهان منشطة ، و 54 منديل مبلل منشط ، و 20 علبة إسبراى ، و 19 قطرة منشطة ، و 12 كيس عسل نحل منشط ، وقد تم التحفظ على المضبوطات ، وتم تحرير محاضر بالواقعه ، وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشره التحقيقات.