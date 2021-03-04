التفتيش الصيدلي بصحة أسوان يضبط عددًا من المخالفات داخل محلات مستحضرات تجميل

نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيداليات بنطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .
واقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك قاعدة انطلاق لريادة الأعمال وبدء الدورات التدريبية
تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كلا من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح، ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .
واقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك قاعدة انطلاق لريادة الأعمال وبدء الدورات التدريبية
تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضويه كلا من الدكتورة زينب حسن ، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح، ومحمود حنفى ، وحسين رمضان من الجهاز ، بجانب العميد محمد الدجوى من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان .
وقد تم المرور على 2 محل لمستحضرات التجميل داخل نطاق مدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط (897) علبة مخالفة منها 559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل ، و 146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد ، بجانب 192 علبة من أدوية مهربة بعضها منشطات جنسية بجميع أنواعها وأشكالها غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد .
هذا علاوة على ضبط 1925 قرص وكبسولة ، و 248 قطعة لبان منشطة ، و 120 كيس قهوة ونسكافية ، و 94 علبة دهان منشطة ، و 54 منديل مبلل منشط ، و 20 علبة إسبراى ، و 19 قطرة منشطة ، و 12 كيس عسل نحل منشط ، وقد تم التحفظ على المضبوطات ، وتم تحرير محاضر بالواقعه ، وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشره التحقيقات.