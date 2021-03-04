محافظ أسوان: المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك قاعدة انطلاق لريادة الأعمال وبدء الدورات التدريبية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ستصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة .





ولفت أشرف عطية إلى بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان (حدد فكرة مشروع - ابدأ مشروعك ) والتي ينظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحلية حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدربًا موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا . ابدأتنميةالمحليةالإجراءاتالاحترازية





اقرأ أيضًا:





وكشف "عطية" أنه بالتوازى فهناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورش كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة حيث تصل مساحة كل منها إلى 90 مترًا مسطحًا منها 60 مترًا داخلياً و 30 متر رصيف تحميل خارجى .





وأضاف محافظ أسوان أن نسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98 % ، فى حين جار بالتوازى العمل فى المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85 % .





وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار تدريب الطلاب والعمل علي صقل مواهبهم وربطهم بسوق العمل واحتياجته يعلن المركز الجامعي للتطوير المهنى بالجامعة عن إطلاق أول منصة إفتراضيه للتوظيف لسنة 2021 تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار. وذلك بالتعاون مع رؤساء تسع جامعات أخرى.



