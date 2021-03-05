حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها

تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

وظهرت دينا داش؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان زفاف باللون الاوف وايت المطرز بالفضى مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.







وقامت دينا داش برفع شعرها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى فرحها.



