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مرأة

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

وظهرت دينا داش؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان زفاف باللون الاوف وايت المطرز بالفضى مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.


وقامت دينا داش برفع شعرها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى فرحها.


ووضعت بعض اللمسات البسيطة من ماكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور التى تجمع دينا داش بزوجها.

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها
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