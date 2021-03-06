باستخدام كمادات الثلج.. علاج الكدمات السوداء حول العين

من المهم اتباع قواعد معينة لتقليل علاج الكدمات السوداء حول العين وشفاء كدمة العين، ويمكن تنظيف المنطقة المصابة وجفافها جيدًا، هذا سوف يساعد في منع العدوى البكتيرية.
وإذا كنت تعاني من ألم شديد فعليك تناول المسكنات مع علاج الكدمات السوداء حول العين ، لكن تجنب الأسبرين ، الذي يبطئ تخثر الدم عند الاستلقاء ، حاول إبقاء رأسك فوق مستوى الجسم حتى لا يتراكم الدم على جانب الرأس و "ستبتعد" الكدمة بشكل أسرع.
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ويجب تجنب فرك أو الضغط على العين المصابة أيضًا عند استخدام علاج الكدمات السوداء حول العين، لا تستخدمي مستحضرات التجميل خلال الأيام القليلة الأولى حتى زوال التورم ، لأنها يمكن أن تسبب العدوى، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات لـ علاج الكدمات السوداء حول العين.
1- أوقف أي نشاط.
2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين.
3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.
4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.
5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.
6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.
7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.
8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.
9- استمر في التحقق من وجود أي علامات تحذيرية