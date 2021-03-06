باستخدام كمادات الثلج.. علاج الكدمات السوداء حول العين

أيضًا عند استخدام علاج الكدمات السوداء حول العين، لا تستخدمي مستحضرات التجميل خلال الأيام القليلة الأولى حتى زوال التورم ، لأنها يمكن أن تسبب العدوى، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات لـ علاج الكدمات السوداء حول العين.

ويجب تجنب فرك أو الضغط على

1- أوقف أي نشاط.

2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين. ﻿

3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.

4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.

5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.

6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.

7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.

8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.