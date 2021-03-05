سفير دولة الفاتيكان يزور منطقة آثار بنى حسن بأبوقرقاص.. صور

زار اليوم الانبا بيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان في مصر منطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص جنوب المنيا كأول مقصد لزيارته للتنشيط والترويج للسياحة المصرية الفرعونية داخل المحافظة.





وقال الأب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان الي محافظة المنيا ان نيافتة ز ار مساء أمس الخميس ايبارشية ابو قرقاص احتفالا بعيد الايبارشية الاول وعيد تجليس صاحب النيافة الانبا بشارة جودة مطران الايبارشية للاقباط الكاثوليك.





اقرأ المزيد













أضاف الأب الكاهن المنسق أن الزيارة بدات بإستقبال مهيب لنيافته بكاتدرائية ام النعم الالهيه بأبو قرقاص البلد وحضر الاستقبال كل من الاكليروس وشعب الكاتدرائية .





أشار إلى أنه سيقوم نيافته بزيارة كل كنائس الايبارشية وعددها 21 كنيسة وتنتهي زيارته الرعويه في الاربعاء 10 مارس الجاري.









كما أحيت إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص الذكرى الأولى لتدشين الإيبارشية بحضور سفير دولة الفاتيكان، المطران نيقولاوس هنري





واستقبل سفير الفاتيكان الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.





وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.









وقال الأنبا بشارة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، وملوى وديراموس، إن زيارة السفير ستستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجارٍ، ستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عددًا من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.









وفي سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي ، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





كما سيجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.



