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ديني

وزير الأوقاف يفتتح مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:40 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
 افتتح  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد “سيدي عبد الرحيم القنائي” بمحافظة قنا.

ووجه الوزير بسرعة إعداد مقر التدريب عن بعد ، ومركز الحاسب الآلي للتدريب بمحافظة قنا ، كما زودت الوزارة اليوم الجمعة مكتبة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمجموعة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بها , وبخاصة تلك الكتب التي تُعنى ببناء الشخصية والقيم الأخلاقية , والتي تواجه الفكر المتطرف , وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالحجة والدليل والبرهان الساطع .

يأتي ذلك  في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد.

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