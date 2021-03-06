انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق: ( ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021 .





وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يرجع إلى قيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.





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وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



