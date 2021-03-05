يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم

أمسك قلمه الجاف وبدأ في رسم العديد من اللوحات المميزة منذ المرحلة الثانوية ليبدأ بعدها في تطوير موهبته عبر الإنترنت نظرًا لانشغاله بالدراسة وضيق وقته بعيدًا عن عن أي ورش أو كورسات معلمًا نفسه ذاتيًا، هو أحمد عاطف عبد اللاه، الذي لاقت لوحاته اعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم بساطتها.





وعبر أحمد صاحب الـ 20 عامًا عن اهتمامه باللوحات الفنية منذ صغره لموقع «صدى البلد» حتى بعد التحاقه بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وعدم اجتيازه اختبارات كلية الفنون الجميلة إلا أنه أصر على تحقيق النجاح بالمجال الذي ويحبه ويتمني أن يكبر به، فشارك بأول لوحة كبيرة له من الفحم بمقاس 100*70سم في معرض معرض جيهان فوزي للمتميزين 2، ديسمبر 2018، بلوحة لسيدة أخدت منه حوالي شهرين بمعدل عمل ساعين أو ثلاثة ساعات يوميًا.





وأوضح ابن مدينة الإسكندرية أن أبرز لوحة أكسبته شهرة واسعة على وسائل التواصل كانت لسيدة عجوز عام 2019 ب قلم جاف علي كانسون

شارك بها في معرض بالاسكندرية وحصل علي مركز أول ابداع بها على مستوى الجمهورية، وكانت اللوحة بمقاس 70*50 سم وأخدت منه حوالي شهرين بمعدل 80 ساعة تقريبًا.









وأشار أحمد عاطف إلى أن فكرة رسمه لنفسه أخذت منه وقتًا طويلًا في التفكير وفي التنفيذ حوالى شهرين بمعدل ساعتين يوميًا باستخدام القلم الرصاص والجاف معًا، وعن تفاصيلها يبين الفنان الصغير: « بالنسبه للجزء الأول من اللوحة كان في وضع إنه بيرسم نفسه سيلفي بورتريه وهو بيبص لنفسه من المرايه مع ظهور جزئ من الاستاند قدامه، أما الجزء الثاني فكان يظهر بأنه يرسم في شكل استعراضي اكثر، وعملت أوت لاين بالقلم الرصاص وبدأت أعمل تكوين للوحه بالقلم الرصاص وبعد كده بدأت ارسم بالقلم الجاف».





يحلم أحمد عاطف بأن يصل للعالمية من خلال المشاركة في أكبر المعارض الدولية ليرأى لوحاته أكبر عدد ممكن من المهتمين بالفن التشكيلي إضافة إلى افتتاحه معرض وجاليري باسمه، ناصحًا الشباب بالتمسك بأحلامهم قدر الإمكان حتى لو لم تشاء الأقدار بالتحاقهم بالكليات التي كانوا يحلمون بها.







