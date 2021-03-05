ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:22 م
أحمد عاطف عبد اللاه
أحمد عاطف عبد اللاه يرسم نفسه
Advertisements
يارا زكريا
أمسك قلمه الجاف وبدأ في رسم العديد من اللوحات المميزة منذ المرحلة الثانوية ليبدأ بعدها في تطوير موهبته عبر الإنترنت نظرًا لانشغاله بالدراسة وضيق وقته بعيدًا عن عن أي ورش أو كورسات معلمًا نفسه ذاتيًا، هو أحمد عاطف عبد اللاه، الذي لاقت لوحاته اعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم بساطتها. 

وعبر أحمد صاحب الـ 20 عامًا عن اهتمامه باللوحات الفنية منذ صغره لموقع «صدى البلد» حتى بعد التحاقه بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وعدم اجتيازه اختبارات كلية الفنون الجميلة إلا أنه أصر على تحقيق النجاح بالمجال الذي ويحبه ويتمني أن يكبر به، فشارك بأول لوحة كبيرة له من الفحم بمقاس 100*70سم في معرض معرض جيهان فوزي  للمتميزين 2، ديسمبر 2018، بلوحة لسيدة أخدت منه حوالي شهرين بمعدل عمل ساعين أو ثلاثة ساعات يوميًا. 

وأوضح ابن مدينة الإسكندرية أن أبرز لوحة أكسبته شهرة واسعة على وسائل التواصل كانت لسيدة عجوز عام 2019 بقلم جاف علي كانسون 
شارك بها في معرض بالاسكندرية وحصل علي مركز أول ابداع بها على مستوى الجمهورية، وكانت اللوحة بمقاس 70*50 سم وأخدت منه حوالي شهرين  بمعدل 80 ساعة تقريبًا.


وأشار أحمد عاطف إلى أن فكرة رسمه لنفسه أخذت منه وقتًا طويلًا في التفكير وفي التنفيذ حوالى شهرين بمعدل ساعتين يوميًا باستخدام القلم الرصاص والجاف معًا، وعن تفاصيلها يبين الفنان الصغير: « بالنسبه للجزء الأول من اللوحة كان في وضع إنه بيرسم نفسه سيلفي بورتريه وهو بيبص لنفسه من المرايه مع ظهور جزئ من الاستاند قدامه، أما الجزء الثاني فكان يظهر بأنه يرسم في شكل استعراضي اكثر، وعملت أوت لاين بالقلم الرصاص وبدأت أعمل تكوين للوحه بالقلم الرصاص وبعد كده بدأت ارسم بالقلم الجاف».
 

يحلم أحمد عاطف بأن يصل للعالمية من خلال المشاركة في أكبر المعارض الدولية ليرأى لوحاته أكبر عدد ممكن من المهتمين بالفن التشكيلي إضافة إلى افتتاحه معرض وجاليري باسمه، ناصحًا الشباب بالتمسك بأحلامهم قدر الإمكان حتى لو لم تشاء الأقدار بالتحاقهم بالكليات التي كانوا يحلمون بها. 


يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
يرسم نفسه وكبار السن.. حكاية أحمد مع القلم الجاف والرصاص والفحم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"بداية".. أول معرض فني لصفاء شرابي بدار الأوبرا

تعرف على أشهر لوحات ليوناردو دافنشي

بدأ بالكتابة على الطين.. اعرف قصة اختراع القلم ومراحل تطور شكله

لوحات بالقهوة في أقل من"سنتيمتر" .. تعرف على هذا الفن

في نصف ملي .. شاهد شاب مصري يبدع في النحت على القلم الرصاص

سورة ياسين في صفحة واحدة.. «زياد» طالب علاج طبيعي بدرجة خطاط.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

وقف رحلات الطيران بين القاهرة وكازابلانكا من اليوم

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب في غياب كهربا

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها