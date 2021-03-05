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وكالة الفضاء تنشر صورا عالية الدقة للمريخ من المسبار الصيني.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:58 م
المسبار الصيني من
المسبار الصيني من المريخ
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها نشر وكالة الفضاء الصينية ثلاث صور "عالية الدقة" للمريخ من مسبارها "تيانوين-1". ويتمثل الأمر في صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة.

 وبالنسبة للصورتين البانكروماتيتين فقد تمّ التقاطهما عن طريق كاميرا "تيانوين-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كلم فوق سطح المريخ بدقة حوالى 0.7 متر.

ويمكن ملاحظة تضاريس المريخ بشكل واضح في الصور الثلاث كالكثبان الرملية والتلال الجبلية وحتى الحفر الصغيرة، وقد التقطت الصور بعض الميزات الجغرافية الجديرة بالملاحظة للكوكب الأحمر حسب ليو تونججي، نائب مدير مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لوكالة الفضاء الصينية .

وقالت الوكالة إن الصورة الملونة لمنطقة القطب الشمالي للمريخ التقطتها كاميرا متوسطة الدقة. و"تُظهر الصورة مساحة كبيرة من المريخ على مسافة حوالي 5 آلاف كيلومتر. الهيكل الحلزوني هو الغطاء القطبي الشمالي للمريخ، وهو هيكل حلزوني تم إنشاؤه عن طريق سنوات من الترسب. غالبًا ما تنشأ العواصف الترابية الضخمة على المريخ في القطب الشمالي".

 وقد تم تشغيل معدات الاستكشاف العلمي للمركبة الفضائية، وستجري مسحًا تفصيليًا للتضاريس والطقس والرمل والغبار في منطقة الهبوط المحتملة على سطح المريخ استعدادًا للهبوط نهاية الربيع أو بداية الصيف.
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