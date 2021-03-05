وصول 200 جرعة لقاح كورونا إلى مستشفى العريش

وصلت الي مستشفي العريش العام محافظة شمال سيناء، الدفعة الاولي من لقاح كورونا، وذلك لبدء استقبال المواطنين الذين قاموا بتسجيل أسماؤهم علي الموقع الإليكتروني او في مركز التطعيم بالمستسفي.

اعلن عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه وصل الي مركز التطعيم 200جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.، وأنه تم اتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل للحصول على مصل التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، كمرحلة اولي بعد أن تم تسجيل 156 مواطنا علي الموقع الإليكتروني.



وقد انطلقت الاسبوع الماضي ، حملة توعية ضد فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي يشارك فيها فريق من المتخصصين، تشمل مختلف التخصصات ، حيث تتولي إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19



وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة ، أنه تم عقد اجتماعا بالمثقفين الصحيين، وانطلقت حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة ، انه سيتم تكثيف البرامج التوعوية فى مراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وتكثيف النشاط التوعوي و المناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والإعلام الصحي وبمواقع التواصل الاجتماعى ومكان الوحدات الصحية لم أكن المحافظة ، وذلك من اجل انخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، علاوة على عقد الندوات فى المصالح الحكومية لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

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