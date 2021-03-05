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سيارات

بسبب السرعة.. سائق سيارة متهور يقتحم محلا ويدمره بالكامل.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:01 م
سيارة تدهس محل
سيارة تدهس محل
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أماني نوار
نشر موقع live leak المعني بالفيديوهات، فيديو لسيارة قامت بحادث سير حيث صعدت على الرصيف ثم اصطدمت بمحل ودمرته بالكامل .

وفي الفيديو المنشور التقطت عدسات الكاميرات المثبتة في الشارع سيارة تسير بسرعة جنونية ولم يتحكم صاحبها في الفرامل ثم صعد على الرصيف واصطدم بمحل ودمره بالكامل، ولحسن الحظ لم يصاب أي شخص بأذى في الفيديو .

وتعتبر هذه الحوادث هي الأشهر في حوادث السيارات خاصة داخل المناطق السكنية والسبب أن قائد السيارة يفقد السيطرة على سيارته ويبالغ في السرعة المطلوبة في مثل هذه المناطق .


وينصح خبراء السيارات قائدي المركبات بضرورة المحافظة على السرعة داخل المناطق السكنية والألتزام بالسرعة المقررة خاصة ان المناطق السكنية يكون بها الكثير من الاطفال .

بالإضافة إلى ضرورة الحذر من السرعة أثناء المطبات خاصة وأن المطبات في المناطق السكنية تكون عالية إلى حد ما .

وشدد خبراء السيارات بضرورة الحذر من التقاطعات والمنحنيات في المناطق السكنية ومن الشوارع الضيقة لأن الكثير من السيارات تكون متوقفة في هذه الشوارع الضيقة .


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