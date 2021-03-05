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رياضة

الإنتاج الحربي يتذيل ترتيب الدوري بالخسارة من الاتحاد بثنائية

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:33 م
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
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حسن العمدة
حقق الاتحاد السكندري فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين  على ملعب استاد الإسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وأرسل إيمانويل أوكوي عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها روماريو ويليامز برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمد عصام ببراعة .


وتلقى مامادو نياس بطاقة حمراء بعد التدخل الأخير مع مانجا بمرفق اليد فى الدقيقة 16 .


أما السيد سالم أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليحولها ويليامز برأسية قوية مع خروج خاطئ من الحارس محمد عصام لتسكن الكرة في الشباك.

وباغت رزاق سيسيه مرمي الإنتاج الحربي بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لخارج الملعب فى الدقيقة 67 .

وأرسل روماريو ويليامز تمريرة بينية لخالد الغندور انفرد على إثرها بالحارس محمد عصام وراوغ الحارس محمد عصام ثم سدد الكرة ولكن ارتدت من القائم الأيسر فى الدقيقة 70 .

وأضاف رزاق سيسيه الهدف الثاني للاتحاد السكندري فى الدقيقة 75 ، من عمر الشوط الثاني .


وبهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري الى المرتبة التاسعة برصيد 21 نقطة ، بينما تجمد الإنتاج الحربي فى المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

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