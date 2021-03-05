المتلقي 14 مليون جنيه بالخطأ: اعتبرت المبلغ أمانة وكان يجب إعادته.. فيديو





وأضاف الرب خلال مداخلة لبرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية ام بي سي أنتي أعمل كمترجم هولندي عربي مشيرا إلى أن أغلب مكاتب الترجمة في العالم ترسل حقوق الترجمة .





وتابع الشاب الذي تلقى 14 مليون جنيه بالخطأ أن المبلغ الأصلي الذي كان من المفترض أن يتلقاه على حسابه يقارب الألفي جنيه، قبل أن يتفاجأ بالمبلغ الضخم.





وأشار الرب إلى أنني اعتبرت هذا المبلغ أمانة أرسلت لي وكان لا بد من إعادتها.





قال أحمد جاد الرب والذي تلقى 14 مليون جنيه بالخطأ إنني أعمل كمرشد سياحي باللغتين الهولندية والفرنسية ولكن بعد أحداث الثورة تأثر قطاع السياحة وحدث بها ركود لفترة طويلة فاتجهت للعمل بمجال الترجمة .