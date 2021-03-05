ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المتلقي 14 مليون جنيه بالخطأ: اعتبرت المبلغ أمانة وكان يجب إعادته.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:46 م
الشاب الذي تلقى 14
الشاب الذي تلقى 14 مليون جنيه
Advertisements
محمود محسن
قال أحمد جاد الرب والذي تلقى 14 مليون جنيه بالخطأ إنني أعمل كمرشد سياحي باللغتين الهولندية والفرنسية ولكن بعد أحداث الثورة تأثر قطاع السياحة وحدث بها ركود لفترة طويلة فاتجهت للعمل بمجال الترجمة .

وأضاف الرب خلال مداخلة لبرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية ام بي سي أنتي أعمل كمترجم هولندي عربي مشيرا إلى أن أغلب مكاتب الترجمة في العالم ترسل حقوق الترجمة .

وتابع الشاب الذي تلقى 14 مليون جنيه بالخطأ أن المبلغ الأصلي الذي كان من المفترض أن يتلقاه على حسابه يقارب الألفي جنيه، قبل أن يتفاجأ بالمبلغ الضخم.

وأشار الرب إلى أنني اعتبرت هذا المبلغ أمانة أرسلت لي وكان لا بد من إعادتها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

بدون ماكياج .. ديانا حداد تتألق بالكاجوال داخل سيارتها