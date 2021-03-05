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محافظات

ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير فى حملات على الصيدليات بالدقهلية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:39 م
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
 وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الجمعه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية لتشديد  الرقابة على سوق الدواء حيث تشكلت  لجنه  من التفتيش الصيدلي بالادارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية وتم المرور على احدي الصيدليات بمنطقة القباب الكبرى بدكرنس.

واسفر التفتيش عن وجود ادوية جدول أول نالوفين بعدد ١٠ امبولات بدون فواتير وغير مقيدة بالدفاتر مخالفا للقرار الوزاري ١٧٢ لسنة ٢٠١١ و وجود سبعة اصناف من ادوية جدول أول سموم بعدد ١١٣٥ قرص وكبسولة من منتجات مادة البريجابلين المخالفة للقرار الوزاري ٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ وهي ادوية مضافة للفقرة ( د) من الجدول رقم (٣) الملحق بقانون مكافحة المخدرات ةوجود ١٣ صنف ادوية جدول تاني بدون فواتير وبدون اضافة للفواتير.
 
وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة  وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
  كما شدد وكيل الوزير على  جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية  ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.
ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير فى حملات على الصيدليات بالدقهلية
ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير فى حملات على الصيدليات بالدقهلية
ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير فى حملات على الصيدليات بالدقهلية
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