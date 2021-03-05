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رياضة

حمدي فتحي يهنئ أفشة بعيد ميلاده

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

هنأ حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، صديقه بالفريق محمد مجدي افشة بعيد ميلاده ال 25

ونشر حمدي فتحي عبر استوري بحسابه بإنستجرام، صورة مع افشة وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي ".

وإنتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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