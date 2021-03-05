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محافظات

بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:13 م
وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
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محمد الغزاوي
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ، سينما بورسعيد بالثلاثينى بعد ان تم تطويرها وإعادة تأهيليها على اعلى مستوى ، تماشيا مع أعمال التطوير والتنمية التى تشهدها كافة القطاعات ببورسعيد .

شارك  في الافتتاح عدد من قيادات وزارة الثقافة بحضور  الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة ٢٠٢١ .

انطلقت أمس الخميس فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" لعام 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد، وقدم الفنان هاني شاكر وصلة غنائية احتفاء بالمدينة الباسلة.

كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عددا من الشخصيات المؤثرة من أبناء محافظة بورسعيد ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصري. 

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة، بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021 .

وفي سياق آخر ، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان ، اليوم الجمعة ، بتفقد منفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد ، واستمعوا لشرح موجز عن أقسام المنفذ و أعداد الكتب التى يحتويها و الذى يعد من  اهم منافذ الكتب  التابعة لوزارة الثقافة ويشمل مختلف الكتب فى كافة المجالات العلمية والفنية والتاريخية .


ومن جانبها ، أشادت وزيرة الثقافة بمنفذ الهيئة العامة للكتاب، لافته لأهمية تواجد هذا المنفذ بمدينة بورسعيد والذى يعد من الاماكن الثقافية والعلمية المميزة وتمد المواطن بمختلف الكتب و تساهم فى رفع الوعى والثقافة واتساع الأفق لدى المواطن.
بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
بعد التطوير.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان سينما مصر بالثلاثينى
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