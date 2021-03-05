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رياضة

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد أفشة

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:51 م
حسين الشحات وافشة
حسين الشحات وافشة
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مصطفى كرم

هنأ حسين الشحات  لاعب النادي الأهلي، صديقه بالفريق محمد مجدي افشة بعيد ميلاده ال 25.

ونشر حسين الشحات، عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع افشة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا اخويا ".

وإنتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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