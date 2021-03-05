نقل الأمير فيليب إلى مستشفى خاص بعد خضوعه لجراحة في القلب

أعلن قصر باكنجهام، مساء الجمعة، نقل الأمير فيليب ، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ، إلى مستشفى خاص، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في القلب.





وقال القصر في بيان إنه بعد إجراء الأمير فيليب البالغ 99 عاما جراحة ناجحة في القلب بمستشفى سانت بارثولوميو يوم الأربعاء، تم نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع صباح اليوم،ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمواصلة العلاج لعدة أيام، وفقا لصحيفة " الجارديان ".





وكان "دوق إدنبره" الأمير فيليب، أمضى نحو 17 ليلة في المستشفى حيث نقل في البداية إلى مستشفى الملك إدوارد السابع وسط لندن، بعد أن شعر بتوعك أثناء تواجده في قلعة وندسور في فبراير الماضي، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سانت بارثولوميو يوم الاثنين الماضي.





وأصدر قصر باكنجهام يوم أمس الخميس، بيانا قال خلاله "خضع دوق إدنبرة لعملية ناجحة لحالة قلبية، كانت موجودة من قبل، في مستشفى سانت بارثولوميو.. سموه سيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء عدة أيام".





ومنذ دخوله المستشفى، في 16 فبراير الماضي، لم يزر الأمير فيليب سوى نجله وولي عهده الأمير تشارلز، بحسب تقارير بريطانية.



