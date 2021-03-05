ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل الأمير فيليب إلى مستشفى خاص بعد خضوعه لجراحة في القلب

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:10 م
نقل الأمير فيليب
نقل الأمير فيليب إلى مستشفى خاص بعد خضوعه لجراحة في القلب
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن قصر باكنجهام، مساء الجمعة، نقل الأمير فيليب ، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ، إلى مستشفى خاص، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في القلب.

وقال القصر في بيان إنه بعد إجراء الأمير فيليب البالغ 99 عاما جراحة ناجحة في القلب بمستشفى سانت بارثولوميو يوم الأربعاء، تم نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع صباح اليوم،ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمواصلة العلاج لعدة أيام، وفقا لصحيفة " الجارديان ".

وكان "دوق إدنبره" الأمير فيليب، أمضى نحو 17 ليلة في المستشفى حيث نقل في البداية إلى مستشفى الملك إدوارد السابع وسط لندن، بعد أن شعر بتوعك أثناء تواجده في قلعة وندسور في فبراير الماضي، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سانت بارثولوميو يوم الاثنين الماضي.

وأصدر قصر باكنجهام يوم أمس الخميس، بيانا قال خلاله "خضع دوق إدنبرة لعملية ناجحة لحالة قلبية، كانت موجودة من قبل، في مستشفى سانت بارثولوميو.. سموه سيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء عدة أيام".

ومنذ دخوله المستشفى، في 16 فبراير الماضي، لم يزر الأمير فيليب سوى نجله وولي عهده الأمير تشارلز، بحسب تقارير بريطانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمره 99 عاما.. نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

القصر الملكي يكشف حقيقة إصابة الأمير فيليب بفيروس كورونا

زوج الملكة إليزابيث لن يغادر المستشفى.. حقيقة إصابته بمرض خطير

مرض غامض سبب احتجاز الأمير فيليب 10 أيام في المستشفى

قصر باكنجهام: نقل الأمير فيليب إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن لإجراء فحوصات على القلب

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

ترشيحاتنا

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل وتحذر من هذا الأمر

هات فلوس أمي.. أحد أهالي قرية كاظم الساهر يحرجه على الهواء

ترك الفن وعمل سائق تاكسي .. توفيق عبد الحميد يحدث جدلًا بعد إصابته بـ كورونا

لا يستطيع شراء كيلو لحم.. فنان متقاعد يشكو فقره بكلمات مؤثرة

انخفاض أسعار الذهب .. التطنيش حيل الجواهرجية لعدم البيع بخسارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور