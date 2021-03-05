مفتي الديار : شيخي كان يتعبد إلى الله بدفع الضرائب .. فيديو





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج نظرة ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، تقديم الإعلامى حمدى رزق : كنت أتحدث مع أحد مشايخي منذ 20 عاما عن الزكاة والضرائب ، وهل تغنى واحده منهما عن الأخرى .





وتابع شوقي " شيخي رد قائلا انا أتعبد إلى الله بالضرائب "، مؤكدا أن الضرائب لا تغني عن الزكاة ولا الزكاة تغنى عن الضرائب .





ولفت علام إلى أنه لا يجوز التهرب من الضرائب ، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها ؛ فدفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء ، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله ".

قال الدكتور شوقى علام ، مفتى الديار المصرية ، إن بر الأوطان يعنى الالتزام بالواجبات والحقوق.