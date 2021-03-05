محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الكريمات .. صور

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى المستشفى التخصصي ببني سويف ، لمتابعة مستجدات الحادث الذي وقع مساء اليوم ، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 5 آخرين ، حيث تم نقل 7 حالات اصابة منهم إلى المستشفى التخصصى ببنى سويف .
اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، حيث تراوحت اصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر ، مشددا بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى ، ومتمنيا عاجل الشفاء لهم.
من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتان قد توفيتا قبل وصولهما للمستشفى ، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة ، منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.
وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت" مساء اليوم" إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي ، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 5 ، وأنه تم نقل بعض الاصابات للمستشفى التخصصى ببني سويف وفور ذلك انتقل المحافظ يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية .