محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الكريمات .. صور

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى المستشفى التخصصي ببني سويف ، لمتابعة مستجدات الحادث الذي وقع مساء اليوم ، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 5 آخرين ، حيث تم نقل 7 حالات اصابة منهم إلى المستشفى التخصصى ببنى سويف .





اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، حيث تراوحت اصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر ، مشددا بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى ، ومتمنيا عاجل الشفاء لهم.









من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتان قد توفيتا قبل وصولهما للمستشفى ، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة ، منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.



