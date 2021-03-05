عز يابا.. حمو بيكا يكشف سبب ارتدائه للذهب مع عمر كمال

ووجه عمر كمال، تساؤلًا لـ حمو بيكا، عن سبب قيام مطربي المهرجانات بارتداء السلاسل الذهبية وصبغ الشعر، ليجيب بيكا، في دعابة منه قائلًا: «عز يابا يعني وكنا بنركب تكاتك وراضيين بعيشتنا ودلوقتي راكبين عربيات وبنعوض شبابنا».

ومن ناحية أخرى، يستعد مغنى المهرجانات حمو بيكا لطرح مسلسله الدرامي الأول «ملوخية بالتريند»، رسميا في الموسم الرمضاني لعام 2021.





يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".





وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسة أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لأني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".





وسألت الإعلامية ياسمين عز، حمو بيكا، عن سبب الكلمات والجمل التي يصعب عليه نطقها، مثل: "باتون ساليه، سيشوار، اكستنشن"، خاصة عندما تحدث مع رامز جلال ونطق "اسمع عا رامز"، فرد قائلا: "مش عارف، هي اللي بتيجي كده بسبب خوفي من رامز والكهرباء والمياه".