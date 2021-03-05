لو متعافي من كورونا .. احترس من سقوط شعرك وخشونة جلدك

قال الدكتور هاني الناظر، خبير الأمراض الجلدية، إنه تم ملاحظة العديد من الحالات التي ظهر عليها مشاكل في الجلد والشعر، مرددا: البعض اشتكي من جفاف البشرة والطفح الجلدي وتساقط الشعر".









وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، أنه جاء إليه العديد من الحالات المتعافية من كورونا ويظهر عليها هذه الأعراض، منوهًا أن الأمر ليس يظهر علي جميع الأشخاص .









ولفت إلى أن التوتر الذي يصيب الأشخاص من كورونا قد يكون السبب في سقوط الشعر وجفاف الجلد، لافتا أنه يجب علي الأشخاص المتعافية من كورونا شرب ما يقرب من ٣ لترات مياه.





ونصح بتناول ملعقة من العسل وطبق من سلاطة الخضار والأسماك وممارسة الرياضة بشكل كامل، علاوة علي التعرض للشمس أيضا.







