على اسم إله فرعوني.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض اليوم

يمر كويكب ضخم، الليلة، بجوار كوكب الأرض، والمميز أنه يحمل اسم إله مصري قديم وهو "أبوفيس" إله الفوضى للفراعنة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد الخبراء ان الكويكب سيمر بأمان بجوار الأرض اليوم، ولكن حذروا من أنه سيمر مجددا بجوار الأرض في عام 2068 ومن المحتمل اصطدامه بالأرض حينها.





وسيكون الكويكب الذي يبلغ عرضه 340 متر، على بعد 16 مليون كيلو متر من الأرض عندما تقترب من أقرب نقطة لها في حوالي الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش يوم السبت 6 مارس.



تم اكتشاف كويكب "أبوفيس" في 19 يونيو 2004 من قبل علماء الفلك في مرصد "كيت بيك" الوطني في ولاية أريزونا الأمريكية ومنذ ذلك الحين تم تتبعه أثناء دورانه حول الشمس.

ومن المتوقع أنه إذا ضربت صخرة الفضاء الضخمة، الأرض في عام 2068، فسيكون التأثير يعادل 880 مليون طن من انفجار ثلاثي نيتروتولوين (TNT) مرة واحدة.

ويقول علماء الفلك هذا العام إنه لا توجد فرصة لتصادمه مع الأرض لأن أقرب اقتراب له سيكون أبعد 44 مرة من القمر عن الكوكب، ولن يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكن أولئك الذين لديهم تلسكوب يجب أن يكونوا قادرين على اكتشاف الصخور أثناء مرورها بالأرض في مدارها حول الشمس.