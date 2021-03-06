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70 % من البحر مرئي.. محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 12:46 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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محمود محسن
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن العديد من الأهالي بالمحافظة أصابهم الضيق بعد وجود العديد من الكافتيريات والمقاهي التي كانت تحجب رؤية البحر مؤكدا أنه كان 70% من البحر الناس مش شيفاه بسبب الكافتيريات.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أننا عملنا على إزالة أي شيء يحجب البحر سواء من الكافتيريات أو المقاهى مشيرا إلى أنه ازلنا كميات كبيرة على الرغم من الصعوبات التي واجهناها.

وتابع محافظ الإسكندرية أن 70% من البحر الأن مرئي مؤكدا أنه قمنا بإنهاء العقود الخاصة وأزلنا كل ما يحجب رؤية البحر ونحن ملتزمين بالتعاقدات التي قامت بها المحافظة.

وأشار الشريف إلى أن المحافظة والدولة وفرت شاطئ 700 متر مجانا للمواطنين.
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