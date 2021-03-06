حداد.. مفاجأة صادمة لعروس من أهل زوجها في حفل زفافهما | صور





لكن الأسوأ من ذلك، هي الرسالة التي حاولت عائلة عريس توجيهها لعروس في حفل الزفاف، عندما ارتدوا جميعًا أفخم ملابس الحداد، وكأنهم في عزاء.





في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدت المرأة مستخدمي TikTok الآخرين لمشاركة تعليقاتهم حول كيفية إدراكهم مدى كره عائلة زوجها لها من الصور.





وقالت في بداية التريند: "قررت جميع الإناث ارتداء فساتين جنائزية سوداء في حفل زفافنا، رغم أن الطقس حار جدا وكنا في أواخر الصيف".





في الفيديو المتداول الذي حصد ما يقرب من نصف مليون إعجاب، ظهرت عائلة العريس كما لو كانوا في حداد عندما حضروا إلى حفل الزفاف بفساتينهم السوداء.





مما يثير الدهشة، أن اختيارات أزياء عائلة العريس أثارت بعض الجدل الساخن في التعليقات بين المستخدمين على تيك توك.





علق أحدهم قائلًا: "حسنًا، الآن يمكنك ارتداء الأبيض الناصع في جنازتهم.. هذا من العدل والإنصاف فقط".





وأضاف آخر "على الأقل لم يرتدوا الأبيض.. لو كانوا ارتدوه، لكانت هناك حرب بينك وبينهم".





وكتب ثالث: "يجعلك تتساءل لماذا أزعجوا أنفسهم بالمجيء إذا لم يدعموا اختيار العريس بمن سيتزوج".

لا يمكننا إنكار أن اختيار الزي لحفل الزفاف هو أصعب ما في الأمر، خاصة عندما تتجنب ارتداء الأبيض أو الألوان الخاطفة للأنظار لعدم إزعاج العروس.