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رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. الشباب في الصدارة والهلال يلاحقه والنصر خارج الخدمة

السبت 06/مارس/2021 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح ياسر الشهراني التسجيل للهلال في الدقيقة 56 من عمر المباراة، لكن زميله البليهي تحصل على البطاقة الحمراء وترك فريقه منقوص العدد منذ الدقيقة 65.

الرائد استطاعوا استغلال النقص العددي للهلال، بإحراز هدف التعادل عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء

وقبل النهاية، وتحديدًا في الدقيقة 93، أحرز دوخا لاعب الرائد هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الهلال نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال 42 في المركز الثاني، وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الشباب: 45 نقطة

2- الهلال: 42 نقطة

3- الاتحاد : 38 نقطة

4- الأهلي : 35 نقطة

5- التعاون: 32 نقطة

6-  الاتفاق: 31 نقطة

7- النصر: 30 نقطة

8- الفيصلي: 30 نقطة

9- القادسية: 30 نقطة

10- الباطن: 28 نقطة

11- أبها: 28 نقطة

12- الوحدة: 27 نقطة

13- الرائد: 25 نقطة

14- الفتح: 25 نقطة

15-  ضمك: 17 نقطة

16 – العين: 16 نقاط
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