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منوعات

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 05:24 ص
شاهد.. تمساح ينقض
شاهد.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد
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هدير علاء
بعد أن نجحا في اصطياد سمكة قرش على نحو غير متوقع، اعتقد صيادان أن الحظ ابتسم لهما لكنهما فوجئا في غضون لحظات معدودة باقتراب تمساح من قارب الصيد الذي كانا متواجدين على متنه لينقض على سمكة القرش منتزعًا إياها من صنارة الصيد.

وثق مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تفاصيل هذه الواقعة، التي حدثت على بعد 80 كيلو مترًا غرب مدينة "ويندهام" بولاية "أستراليا الغربية" أكبر ولايات أستراليا، وذلك في الـ21 من فبراير الماضي.


وجاء في تقارير وسائل إعلام تداولت الفيديو أن صيادًا يُدعى "جيف تروتوين" كان متواجدًا برفقة زميله "نات بارنز" على متن قارب صيد، وقد نجحا في اصطياد سمكة قرش صغيرة، لكن أثناء محاولة سحب صنارة الصيد، فوجئا بأنهما أصبحا في مواجهة مع تمساح مفترس يُقدر طوله بحوالي مترين ونصف والذي أحكم فكيه على صيدهما الثمين قبل أن تتاح لهما الفرصة لسحبه إلى قاربهما.

وخلال مقطع الفيديو الذي التقطه "جيف تروتوين"، البالغ من العمر 62 عامًا، شوهد شريكه في رحلة الصيد "نات بارنز" أثناء محاولته سحب سمكة القرش نحو القارب، لكن التمساح ظهر فجأة وأطبق فكيه عليها، وهو ما اضطر الصيادان في نهاية المطاف للتخلي عن صيدهما بعد أن تأكدا من أنه لا جدوى من مواصلة المحاولة.


وفي نهاية الفيديو، شوهد التمساح وهو يسبح مطبقًا فكيه على سمكة القرش بعيدًا عن القارب، وصرح "تروتوين" لوسائل إعلام محلية بأن التمساح عاد بسمكة القرش إلى الضفة حيث شرع في التهامها في الحال.
انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد
انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد
انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد
انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد
انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد
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انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

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