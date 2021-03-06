بسبب «قيء الحوت».. صياد معدم يربح ثروة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. شاهد

حالف الحظ صيادًا تايلانديًا معدمًا عقب عودته من رحلة صيد محبطًا لعدم قدرته على اصطياد أي شيء، حيث عثر بالصدفة على كتلتين هائلتين من " قيء حوت العنبر "، تُقدر قيمتهما بحوالي 240 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 5 ملايين جنيه مصري.





ووفقًا لما تداولته تقارير إخبارية، فإن الصياد "أساري بواد"، وهو من مقاطعة "ساتون" الواقعة جنوب تايلاند، كان في رحلة صيد برفقة والده يوم الثلاثاء الماضي، وعاد إلى الشاطئ خالي الوفاض، ولاحظ آنذاك كتلتين غريبتين تطفوان على الجزء الضحل من المياه، وقرر ووالده حمل الكتلتين إلى محل إقامتهما اعتقادًا بأنهما قد تكونان عبارة عن "قيء حيتان العنبر" ذي القيمة الباهظة، الذي سبق أن علما بشأن قيمته أثناء مشاهدتهما التلفزيون.









وتبين أن إحدى الكتلتين تزن 7 كيلو جرامات، في حين يُقدر وزن الأخرى بـ600 جرام، ومن الممكن أن تصل قيمتهما معًا إلى 242 ألف جنيه إسترليني، وذلك بناءً على جودتهما والأسعار السابقة التي بيعت مقابلها كتل مماثلة.





يشار إلى أن "أساري بواد" ووالده حصلا على شهادة من علماء بإحدى الجامعات التايلاندية تؤكد أن الكتلتين هما بالفعل من "قيء حوت العنبر" بعد فحص عينات منهما.





ويسعى "بواد" حاليًا لبيع كتلتي قيء الحوت ويأملان أن يتمكنا من الحصول على عرض مغرٍ من الوكلاء الذين يشترون "العنبر"، لتزويد الشركات المصنعة للعطور به.









ونقلت وسائل إعلام محلية عن "أساري بواد" قوله: "اضطررنا للعودة من رحلة الصيد مبكرًا بسبب عاصفة، لكننا عثرنا على هذا الكنز".



