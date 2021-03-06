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فن

بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس تثير السخرية .. ومتابعون: كنتي بتغشي في امتحان ايه

السبت 06/مارس/2021 - 05:23 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد بدران
حرصت الفنانة ياسمين رئيس، علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

ولم تظهر "ياسمين" بوجهها، حيث أطلت وهي جالسة على مقعد وتنظر إلى هاتفها، ومرتدية فستان أسود قصير كشف عن ساقيها، وجورب شفاف مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار دهشة متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الآلاف من متابعيها ، حيث سخر البعض من إطلالتها، وكان من بين التعليقات: "كيف عرفتي أن عندي امتحان الصبح":"هو فيه حد مذاكر علي رجلك":"كنتي بتغشي في امتحان ايه":"كده عرفت هنغش ازاي"
بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس تثير السخرية .. ومتابعون: كنتي بتغشي في امتحان ايه
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